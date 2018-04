Die BMZ GmbH kooperiert im Bereich Energiespeicher-Systeme mit dem norwegischen Unternehmen Hans H. Schive. Hans Schive wird der einzige Repräsentant für die Energiespeicher Systeme (ESS) der BMZ Group in Norwegen. Die Partnerschaft startet ab Mai 2018. "Die BMZ Group wird ihren Marktanteil am Energiespeicher Markt mit der Kooperation in Norwegen weiter ausbauen. Mit dem Unternehmen Hans H. Schive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...