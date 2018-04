Linz - Die Riksbank, Zentralbank von Schweden, beließ gestern ihren Leitzinssatz erwartungsgemäß unverändert bei -0,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gleichzeitig seien wegen der schwachen Inflation Pläne zur Straffung der Geldpolitik weiter in die Zukunft verschoben worden und die Riksbank erwarte eine erste Zinserhöhung erst Ende 2018. Die Schwedische Krone (SEK) habe gestern Vormittag gleich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Zentralbanksitzung deutlich abgewertet und EUR/SEK habe am Abend mit über 10,52 den höchsten Wert seit Ende 2009 erreicht; seit Jahresbeginn sei dieser Kurs bereits um fast 7,0% gestiegen. Eine schwache Krone müsste sich früher oder später positiv auf die Inflation auswirken und Zinserhöhungen erleichtern. Es sei trotzdem davon auszugehen, dass die Riksbank kaum etwas unternehmen werde, bevor die Europäische Zentralbank erste Signale zur Normalisierung der Geldpolitik gebe. Und das könne noch dauern. (27.04.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...