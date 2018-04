Hannover - Die protektionistische Handelspolitik der USA und die Syrien-Krise belasten laut der GfK-Prognose für Mai die Verbraucherstimmung in Deutschland, so die Analysten der Nord LB.Die GfK erwarte einen Rückgang des Barometers um 0,1 auf 10,8 Punkte. Für heute stehe das US-BIP-Wachstum für Q1 auf der Agenda. Nach drei Quartalen mit Wachstumsraten in den USA von 3% Q/Q (ann.) sei davon auszugehen, dass das BIP-Wachstum in Q1 etwas weniger dynamisch ausgefallen sei. Insbesondere der Private Konsum dürfte diesmal nur etwa einen Prozentpunkt zum Wachstum zugeliefert haben (nach 2,7%-Punkten in Q4 2017). Die Analysten würden ein BIP-Wachstum von 2% Q/Q (ann.) prognostizieren. Die Jahresrate sollte auf 2,8% Y/Y ansteigen, da in der Berechnung das schwache erste Quartal 2017 herausfalle.

