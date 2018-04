Ein Bericht über eine möglicherweise nun doch schnelle Fusion zwischen T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint trieb die Aktie der Deutschen Telekom am Freitag an. Seit den Mitte April wieder aufgenommenen Fusionsgesprächen hatte die T-Aktie bereits eine Erholung gestartet. Der aktuelle Kurssprung zum Start am Freitag deutet ebenfalls an, dass ein Deal mit entsprechend hohen Synergien ein positiver Kurstreiber wäre, wie Händler meinten. Bisherige Versuche eines Zusammenschlusses zwischen der US-Mobilfunk-Tochter der Deutschen Telekom mit dem dortigen Rivalen Sprint waren nicht erfolgreich.

Schnelle Einigung?

Nun hätten beide Parteien aber Fortschritte in den Gesprächen erzielt, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht auf Freitag. Daher könnten schon in der nächsten Woche die Gespräche abgeschlossen werden. Seit Ende März lässt sich bei der T-Aktie bereits eine steigende Tendenz feststellen, die aktuell knapp über 14 Euro beschrieben werden kann. Mitte April sprang die Aktie schon einmal auf ein höheres Niveau und setzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...