DGAP-Media / 2018-04-27 / 10:47 Frankfurt am Main, 27.04.2018 - In dieser Woche hat sich die Deutsche Familienversicherungen als erster digitalisierter Versicherer und einziges funktionierendes Insurtech der Öffentlichkeit präsentiert.11 Jahre nach Vertriebsaufnahme ist die Deutsche Familienversicherung von einem analogen Versicherungs-Start-Up zu einem gewinnbringenden volldigitalen Versicherer gereift, der seine kompletten Prozesse digitalisiert hat und mit der Implementierung künstlicher Intelligenz in die Schaden- und Leistungsregulierung neue Maßstäbe setzt. Darüber hinaus hat sich das Versicherungsunternehmen mit der Entwicklung von innovativen, flexibel auf das individuelle Kundenbedürfnis anpassbaren Versicherungsprodukten in einem hart umkämpften Markt durchgesetzt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2017 konnte das Insurtech über 50.400 Neukunden gewinnen. Dr. Stefan M. Knoll, Gründer, Inhaber und Vorsitzender des Vorstandes: "Heute blicke ich mit Stolz auf 500.000 Kunden, 100 Mitarbeiter und 72 Millionen EUR Bestand. Die Deutsche Familienversicherung ist ein Insurtech und Versicherungsunternehmen, welches zeigt wie digitale Transformation und Wertschöpfung funktioniert. Daher werden wir bis zum Ende des Jahres 2019 unsere Kundenzahl verdoppeln können, auf 1 Millionen Kunden." *Kooperation mit größter deutscher Sendergruppe - ProSiebenSat.1* Seit Mitte April kooperiert die Deutsche Familienversicherung mit der größten deutschen Sendergruppe, der ProSiebenSat.1 Group, bezüglich der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Über die Marke MAXCARE bewirbt und vermittelt die Sendergruppe die Zahnzusatzversicherungen der Deutschen Familienversicherung. Zuletzt wurde der DFV-ZahnSchutz zum dritten Mal in Folge mit der Bestnote "0,5" Testsieger bei Stiftung Warentest. Im weiteren Verlauf der Kooperation ist geplant die Vermittlung auf weitere Krankenzusatz- und Sachversicherungen des Versicherungsunternehmens auszuweiten. Der Vorsitzende des Vorstandes, Dr. Stefan M. Knoll zur Kooperation: " Wir freuen uns sehr, dass wir mit der ProSiebenSat.1 die größte deutsche Sendergruppe als Kooperationspartner gewinnen konnten und planen bereits weitere Projekte." *Digitale Sprachassistenten - GoogleHome, Amazon Echo & DFV-ChatBot* Das Insurtech stellt seinen Kunden eine Produktberatung über digitale Sprachassistenten zur Verfügung. Als erste Versicherungsgesellschaft Deutschlands bietet die Deutsche Familienversicherung nicht nur die Beratung über einen eigenen _Alexa Skill_, sondern geht den Weg der digitalen Sprachassistenten konsequent weiter und ermöglicht ebenfalls als erster Versicherer die Versicherungsberatung über einen eigenen _Action_ bei Google Home. Dr. Stefan M. Knoll hierzu: "Ich bin davon überzeugt, dass der Versicherungsabschluss der Zukunft weitgehend über digitale Sprachassistenten erfolgen wird. Die steigend digitalen Lebensgewohnheiten unserer Kunden verlangen derartige Serviceanpassungen. Die Bedürfnisse des Kunden stehen bei uns an erster Stelle." Zur digitalen Produktberatung wurde ein _Action/Skill_ programmiert der einen Beratungsdialog durchführt und über eine API-Schnittstelle auf den aktuariellen Rechenkern zugreift. Der Skill wertet die Fragen aus und gibt die jeweiligen Produktinhalte inklusive der Monatsbeiträge in Echtzeit sprachgesteuert aus. Zusätzlich kann der Kunde sich auch über den DFV-ChatBot über alle Produktdetails informieren und vertragliche Details oder Änderungen an diesen erfragen bzw. durchführen. *Modernste **B**ezahlmethoden - Paypal, AmazonPay & GooglePay * Die Kunden wollen es so einfach und so schnell wie möglich, wenn diese online einen Versicherungsabschluss tätigen. Aus diesem Gedanken heraus hat das Frankfurter Insurtech seine Versicherungsprodukte stark vereinfacht, in vier Produktfamilien zusammengefasst und so die 16er-Matrix Krankenzusatzversicherung entwickelt. Für diese gilt der revolutionäre Ansatz: Einfach das Alter eingeben und 16 Preise für 16 Versicherungen erhalten. Doch während die Kunden bei anderen Anbietern nach der Produktauswahl noch langwierige Abschlussstrecken ertragen müssen, hat die Deutsche Familienversicherung auch diesen Bereich radikal vereinfacht. Dr. Stefan M. Knoll: "Dank Amazon- oder PayPal-Login wird die Eingabe der Daten erheblich verkürzt, wodurch kostbare Zeit gesspart wird. Darüber hinaus bieten wir, neben konventionellen Bezahlmethoden, auch die Verwendung von Amazon-Pay oder PayPal. Dies ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Des Weiteren werden wir noch im Mai 2018 GooglePay einführen. Damit sind wir das erste Versicherungsunternehmen weltweit, welches AmazonPay und monatliche Zahlweise mit Paypal anbietet." *Digitaler Kundenservice - DFV-App und DFV-Kundenportal* Die Digitalisierung eines Unternehmens ist nur dann sinnvoll, wenn der Kund merkliche Vorteile davon hat. Deswegen hat die Deutsche Familienversicherung das DFV-Kundenportal entwickelt. Nach der Authentifizierung erhält der Kunde vollen Einblick auf alle seine Verträge. Bei einer gewünschten Vertragsänderung wird dieser aufgerufen und die gewünschte Änderung vorgenommen. Nur noch die Eingabe bestätigen und die Änderung wird in Echtzeit umgesetzt. Das Ganze und noch viel mehr geht aber auch mobil mit der DFV-App. Sie ist ein wahres Meisterwerk der Kundenselbständigkeit. Auch hier kann der Kunde alle seine Verträge einsehen und verändern. Eine Besonderheit stellt die situative Anpassung des DFV-UnfallSchutzes dar. Ist es erforderlich für sich oder ein Familienmitglied den Unfallversicherungsschutz anzupassen, etwa, weil sich das Risiko plötzlich erhöht hat, kann der Kunde diesen ganz bequem und in Sekundenschnelle über einen einzigen Fingerwisch erhöhen und wieder verringern. *Künstliche Intelligenz - Was der Kunde davon hat* Digitalisierung muss etwas Sinnvolles für den Kunden mit sich bringen, das gilt auch für die Nutzung künstlicher Intelligenz. In der Versicherungsbranche hängt dies vor allem mit der Einfachheit und Schnelligkeit bei der Kostenerstattung zusammen. Reicht der Kunde bei der Deutschen Familienversicherung eine Rechnung ein, ermittelt künstliche Intelligenz um welche Dokumentenart es sich handelt und ordnet die Rechnung einer Leistung zu. Als nächstes wird geprüft, ob der Schaden bzw. die ärztliche Leistung über den abgeschlossenen Vertrag abgedeckt ist. Dies funktioniert dank künstlicher Intelligenz und digitaler Wertschöpfung schnell, unkompliziert und voll automatisch. Bei ärztlichen Rechnungen bzw. Berichten liest die künstliche Intelligenz zudem sogenannte ICD Codes aus. "Nachdem der Code ausgelesen und mit den Versicherungsbedingungen abgeglichen wurde, erfolgt die Regulierung innerhalb von 48 Stunden und das Geld ist überwiesen. All das funktioniert dank der umfassenden und einzigartigen Digitalisierung vollständig automatisiert und verzögerungsfrei.", so Dr. Stefan M. Knoll abschließend. *Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG* Die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Familienversicherung ist der erste digitalisierte Versicherer und das einzige funktionierende Insurtech am deutschen Markt. Mit den einfach verständlichen, vernünftigen und ausgezeichneten Versicherungen der 16er Matrix wurden neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Einfach Alter eingeben und abschließen: Einfach. Vernünftig. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG
Die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Familienversicherung ist der erste digitalisierte Versicherer und das einzige funktionierende Insurtech am deutschen Markt. Mit den einfach verständlichen, vernünftigen und ausgezeichneten Versicherungen der 16er Matrix wurden neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Einfach Alter eingeben und abschließen: Einfach. Vernünftig.

