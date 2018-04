Vielleicht passiert es noch dieses Jahr. So wie sein Rivale Spotify will Tencent Music an die Börse. Die Bewertungen liegen angeblich bei 25 Milliarden Dollar, Ende 2017 waren es noch 12,5 Milliarden.

Eine der größten IPOs im Jahr 2018

Laut Wall Street Journal ist der Börsengang für die zweite Jahreshälfte wahrscheinlich. Gemäß der Zeitung wird dies wahrscheinlich in den USA geschehen. Die Entscheidung sei aber noch nicht endgültig.

Das digitale Musik-Geschäft des chinesischen ... (Benjamin Fitzgerald)

