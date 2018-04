Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Total SA nach Zahlen von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Strong Buy" belassen. Der Ölkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen vom Raffineriegeschäft hätten sich alle Sparten gut entwickelt. Zudem hätten sich die Aussichten für den Ölpreis verbessert, so dass der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr erhöhte./la/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-04-27/11:16

ISIN: FR0000120271