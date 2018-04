DAX - Aufwärtsgap zum Wochenschluss

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX zieht heute nach guten nachbörslich veröffentlichten US-Quartalszahlen (u.a. Microsoft, Amazon und Intel) deutlich an und erklimmt zeitweise sogar wieder die 12.600 Punkte-Marke. Im XETRA-Chart entstand eine kräftige Aufwärtskurslücke direkt am vorherigen Widerstand bei 12.500 Punkten.

Die bullische Reaktion scheint ein wenig übertrieben und dürfte unter anderem auf Stopp-Loss Orders oberhalb von 12.500 Punkten zurückzuführen sein. Hier ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell ein erneutes Abdriften an die 12.500er Marke zu erwarten. Dieses Level fungiert nun als kurzfristig relevantes Unterstützungslevel.

Wird 12.500 Punkte erneut per Stundenschluss unterschritten, dürften die Bullen zügig wieder das Weite suchen. Sollte den Bullen jedoch wieder Erwarten tatsächlich ein neues Hoch oberhalb von 12.650 Punkten gelingen, wäre jedwedes Abwärtsszenario erst einmal wieder zu den Akten zu legen. Bis dahin bleibe ich skeptisch was die Longseite anbelangt, trotz der jüngsten FANG-Euphorie in den USA. Ein schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2018 - 27.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 27.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

