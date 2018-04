Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, erwartet trotz wachsender Konjunkturskepsis in Deutschland kein Ende des Job-Booms. "Es ist kein Punkt einer Trendwende erkennbar", sagte Scheele am Freitag in Nürnberg. Er gehe auch angesichts guter Arbeitsmarkt-Eckdaten davon aus, dass sich die positive Entwicklung in diesem Jahr fortsetzen werde. "Aber aus einer steilen Kurve wird eine flachere Kurve werden", prognostizierte er mit Blick auf die Arbeitslosenzahl. Die Bundesagentur rechnet im Jahresdurchschnitt 2018 mit einem Rückgang der Erwerbslosigkeit um mehr als 100 000./kts/DP/jha

