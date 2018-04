Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für den Lichtspezialisten Philips Lighting nach Zahlen zum ersten Quartal von 32 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie sei nach den verfehlten Erwartungen und trotz bestätigter Jahresziele bereits kräftig gefallen, dennoch bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umbrüche in der Beleuchtungsindustrie erschwerten das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung. Für Philips Lighting dürfte die Jahresziele nun herausfordernd werden./ck/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

