Berlin (ots) - Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Trump hat der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, vor zu großen Erwartungen gewarnt.



Die Wahrscheinlichkeit sei eher gering, dass Merkel bei ihrem Gespräch in Washington die angedrohten US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa noch verhindern kann, sagte Lambsdorff am Freitag im Inforadio vom rbb.



"Ein richtig großer Erfolg wäre es, einen neuen Deal zwischen Europa und Amerika bei Handelsfragen aufs Gleis zu setzen", erklärte der FDP-Politiker. Es sei sehr schade, dass es derzeit keine Verhandlungen gebe, wie sie Trump derzeit mit den pazifischen Staaten begonnen habe. TTIP befinde sich im Tiefkühlfach. "Wir brauchen auch so einen Gesprächskanal, damit es nicht zu diesen willkürlichen Maßnahmen kommt, wie sie jetzt (mit den Zöllen) drohen", so Lambsdorff.



