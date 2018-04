Getroffene Erwartungen in der deutschen zweiten Reihe reichen nicht. Alle Zahlen lesen sich ausgezeichnet und die Prognose wurde bestätigt. Aber: Eine bestätigte Prognose bedeutet in diesem Fall, dass das erste Quartal eine Art Margen- und Nachfrage-Top darstellt. Das hört niemand gerne und dann spielen auch Bewertungen keine Rolle mehr. Gestern rd. 4 % im Minus, Doppeltop bei 96 € und die nächste Auffanglinie liegt bei 70 €, was einer Korrektur von 27 % entspräche. KGV 8 ist kein hoher Bewertungsansatz, weshalb Käufe bei begrenztem Risiko akzeptabel sind. Kein Trendinvestment, aber eine Erholungschance bis rd. 85 zu 90 €.



