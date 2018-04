Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal von 29 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wegen der Kosten der Integration der Air-Berlin-Teile habe die Fluggesellschaft enttäuscht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Belastungen dürften auch in den kommenden Monaten anhalten. Positiv ins Gewicht falle derweil der beibehaltene Jahresausblick./la/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN: DE0008232125