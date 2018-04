Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ElringKlinger mit "Underperform" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Bei ElringKlinger enttäusche nach wie vor die Kapitaleffizienz, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Autozulieferern. Er verwies auf die Profitabilität und den Cashflow./ck/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN: DE0007856023