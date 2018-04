Die US-Bank JPMorgan hat Fiat Chrysler nach der Telefonkonferenz des Autobauers zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zum ersten Jahresviertel hätten seine Einschätzung bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf leichte Verbesserungen in der Nettoverschuldung, aber auch auf "Kinderkrankheiten" in Nordamerika bei der Einführung neuer Modelle. Europa dürfte laut Vorstandschef Sergio Marchionne daher bis zum Kapitalmarkttag im Juni der wichtigste Ergebnistreiber sein./ck/das Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN: NL0010877643