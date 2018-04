Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im April überraschend auf stabilem Niveau gezeigt und ist nicht wie von Ökonomen erwartet deutlich gesunken. Die Stimmung trübte sich zwar im Einzelhandel, in der Bauwirtschaft und im Dienstleistungssektor ein, was aber durch Verbesserungen in der Industrie und bei der Verbraucherstimmung ausgeglichen wurde.

Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung verharrte bei 112,7, nachdem der März-Wert von vorläufig 112,6 Punkten leicht nach oben auf 112,7 korrigiert wurde. Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 112,0 Zähler gerechnet.

Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging um 0,3 auf 112,3 Punkte zurück.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Für Deutschland blieb der Index mit 112,2 Punkten konstant. Deutlich günstiger sieht die Gesamteinschätzung in Spanien mit einem Anstieg auf 110,6 (109,0) und Frankreich mit 110,3 nach 109,2 aus. In Italien trübte sich die Wirtschaftsstimmung dagegen weiter ein auf 109,4 von 109,8.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf plus 7,1 Punkte von revidiert plus 7,0 (vorläufig plus 6,4) im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf plus 5,8 erwartet.

Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Indexstand von plus 0,4 Punkten nach plus 0,1 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.