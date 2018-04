Bad Nauheim - Kobalt ist für Batterien nahezu unverzichtbar - jedes Mobiltelefon, jeder Laptop, jedes e-mobile Auto läuft dank dieses seltenen Metalls, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". Mit einer Milliardenübernahme in Afrika sichere sich ein chinesischer Zulieferer nun große Teile der Weltproduktion.

Den vollständigen Artikel lesen ...