Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die angekündigte Preiserhöhung sollte sich ab 2019 positiv in der Margenentwicklung bemerkbar machen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verfüge der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller über gut gefüllte Auftragsbücher. Alles in allem handele es sich hierbei um eine hoch attraktive und langfristige Wachstumsgeschichte./kro/stw Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN: DE0006335003