Andersen Global setzt seine Expansion in Lateinamerika anhand eines Zusammenarbeitsabkommens mit Picon Asociados, einer Steuer- und Rechtsberatungskanzlei, fort, die ein breites Portfolio an Dienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen anbietet. Picon Asociados, mit Sitz in Lima, erweitert Andersens Bereitstellung von klassenbesten Dienstleistungen weltweit. Jorge Picon leitet das Team in Peru.

"Picon Asociados passt hervorragend in unsere globale Organisation und die Zusammenarbeit ist auf einen weiteren wichtigen Markt in Südamerika ausgerichtet", erklärte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Die Kanzlei mit nahezu 40 Experten bietet uns zusätzliche Fähigkeiten im Rechtsbereich und stärkt unser Kerngeschäft, die Steuerberatung, in der Region."

Jorge fuhr fort: "Es ist uns äußerst wichtig, Wert für unsere Kunden zu schaffen, indem wir hochwertige, spezialisierte Steuer- und Rechtsberatungsdienste bieten, die auf der Zusammenarbeit mit Experten, die diese Einstellung teilen, beruhen. Unser Team verspricht unseren Kunden branchenweit beste Lösungen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global und die Chance, unsere Dienstleistungen weltweit nahtlos verbinden zu können."

Picon Asociados wurde vor fast 10 Jahren gegründet und ist ein führendes Unternehmen, das auf Rechts-, Steuer- und Zollangelegenheiten spezialisiert ist. Seine Dienstleistungen umfassen Steuerplanung, Steuerberatung, Steuer-Compliance und Transferpreisfestlegung. Picon Asociados hat Erfahrung im Bankwesen, Immobilienbereich, Bauwesen, mit öffentlich-privaten Partnerschaften, im Finanzwesen und in verwandten Bereichen.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 92 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180427005282/de/

