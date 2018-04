Angesichts drohender Zölle auf Stahlprodukte in den USA hat Continental-Vorstandschef Elmar Degenhart vor erheblichen Folgen für die Autozulieferindustrie gewarnt. Die Bedrohung des freien Handels nannte er auf der Hauptversammlung am Freitag das wirtschaftliche größte Risiko. Conti arbeite weltweit mit 17.000 Firmen weltweit zusammen. Jedes Produkt passiere im Schnitt vier Mal eine Grenze, bevor es beim Kunden ankomme. "Zölle erzeugen keine Gewinne, Zölle erzeugen nur Verlierer", sagte Degenhart an die Adresse der Politik. Die Industrie brauche in dieser Hinsicht jede Unterstützung.

