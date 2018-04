So erreichte der Gesamtumsatz in der Periode von Januar bis März 92 Milliarden Franken ein Rekordniveau, was einem Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Renditeoptimierungsprodukte (47 Prozent) waren besonders gefragt, gefolgt von Hebelprodukten (23 Prozent) und Partizipationsprodukten (15 Prozent), ...

