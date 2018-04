Bekanntlich hat E.ON große Pläne - dazu gehört unter anderem die Übernahme der Innogy SE. Den größten Batzen der Beteiligung an Innogy wird E.ON von RWE erhalten - so eine Vereinbarung mit RWE. Doch es soll auch ein Übernahmeangebot für die verbliebenen freien Aktionäre der Innogy SE geben. Wie äußert sich denn das Innogy-Management dazu? Bekanntlich teilte dieses am 13. März mit, man werde das Angebot prüfen. Danach gab es bis zur Hauptversammlung (siehe unten) keine wesentlichen Neuigkeiten ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...