Das Bundeskartellamt gibt Ermittlungen gegen Hersteller von Metallverpackungen wegen des Verdachts auf Kartellverstöße an die EU-Kommission ab. "Im vorliegenden Fall gibt es konkrete Hinweise auf Kartellrechtsverstöße in mehreren EU-Mitgliedstaaten", teilte Behördenchef Andreas Mundt am Freitag mit. Das Bundeskartellamt ermittelt nach eigenen Angaben bereits seit 2015 aufgrund eines anonymen Tipps.

Damals wurden unter anderem Betriebe in mehreren Bundesländern durchsucht, die im Verdacht stehen, Preis-, Mengen-, und Kundenabsprachen getroffen zu haben. Die Ermittlungen richteten sich demnach unter anderem gegen Hersteller von Dosen aus Weißblech oder Aluminium sowie von Vakuumverschlüssen für Gläser. "In der Folge mehrten sich die Hinweise darauf, dass die mutmaßlichen Verstöße nicht auf die deutschen Märkte beschränkt sind", heißt es vom Bundeskartellamt.

Einige der Unternehmen hätten zudem versucht, ein inzwischen geschlossenes Schlupfloch zu nutzen, um sich einer Verfolgung durch deutsche Kartellbehörden zu entziehen. Konzerne konnten sich damit so geschickt umstrukturieren, dass das bestrafte Unternehmen nur noch als leere Hülle übrig bleibt oder ganz aus dem Handelsregister verschwindet. Auf EU-Ebene gibt es dieses Schlupfloch nicht./maa/DP/jha

