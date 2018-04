Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 27.04.2018

Kursziel: 27,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 24,50 auf EUR 27,30.

Zusammenfassung:

Nach Umsatzwachstum und EBIT-Margensteigerung in 2017 erwarten wir eine

Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung von 2G Energy und erhöhen

unsere Prognosen für 2018E und die Folgejahre. In Q1/18 steigerte 2G ihren

Auftragseingang um beeindruckende 90% J/J auf EUR55 Mio. Der Auftragsbestand

lag zum Quartalsende bei EUR131 Mio. Dies entspricht einer Steigerung

gegenüber dem Vorjahreswert von 23%. Für 2018 erwartet 2G Umsatzerlöse

zwischen EUR180 und EUR210 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3,5 bis 5,5%. Ein auf

Basis der erhöhten Schätzungen aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR27,30 (bisher: EUR24,50). Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

