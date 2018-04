Seit Mitte 2017 kennt die Aktie der Merck KGaA nahezu nur eine Richtung: die nach unten. Seit einigen Wochen scheint sich das Blatt aber zu wenden. Die Aktie konnte sich seit ihrem Jahrestief am 26. März zuletzt deutlich erholen. Im Monatsvergleich ist Merck sogar hinter der Deutschen Telekom und Volkswagen mit einem Plus von gut neun Prozent der drittstärkste Wert im DAX. Und auch zum Wochenschluss gewinnt das Papier gut ein Prozent. Am heutigen Freitag fand die Hauptversammlung des Unternehmens statt, die im Zeichen des 350. Jubiläumsjahres von Merck steht.

