Paris - Der EuroStoxx50 hat am Freitag seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone legte bis zum späten Vormittag um 0,23 Prozent auf 3514,03 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von rund 0,6 Prozent an. Als Kursstütze erwies sich einmal mehr die Schwäche des Euro. Die Gemeinschaftswährung steht auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Januar. Dies kann Exporte erleichtern.

In Paris rückte der CAC 40 am Freitag um 0,13 Prozent auf 5460,49 Punkte vor. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,46 Prozent auf 7455,66 Punkte nach oben.

Für Gesprächsstoff sorgte ansonsten die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison ...

