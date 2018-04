In der Fabrik mit einer Jahreskapazität von 1,2 Gigawatt werden 500 Arbeiter beschäftigt sein. First Solar will damit seine weltweite Produktionskapazität bis Ende 2020 auf 7,6 Gigawatt erhöhen.Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse hat First Solar den Bau der neuen Dünnschicht-Solarfabrik in Ohio angekündigt. Die Fabrik wird 500 Mitarbeiter beschäftigen und von den großformatigen Series-6-Modulen des Unternehmens jährlich eine Leistung von insgesamt bis zu 1,2 Gigawatt produzieren, sobald sie vollständig hochgefahren ist. Letzteres wird für Ende 2020 erwartet. Das würde die Anlage ...

