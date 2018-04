Eine Lösung sind Systeme, die einen schnellen und unkomplizierten Werkzeugwechsel ermöglichen - verbunden mit einer sicheren Line Clearance zur Sicherstellung eines zuverlässigen Verpackungsprozesses. Für das Verpacken von kleinen Serien in Trays bietet Multivac unter anderem ein Tray-Carrier-Konzept, das genau diese Anforderungen erfüllt. Dabei handelt es sich um ein zirkulierendes Trägersystem für das Beladen von meist mehreren unterschiedlichen Produkten in vorgeformte Blister beziehungsweise Trays mit mehreren Kavitäten. Hinsichtlich seiner Flexibilität hat der Hersteller den Tray Carrier so gestaltet, dass er für die individuelle Fertigung in sehr kleinen Losgrößen (auch ab Losgröße 1) bis hin zur Produktion von höheren Stückzahlen geeignet ist. Bei kleineren Stückzahlen kann das Beladen manuell, bei hohem Durchsatz auch automatisiert erfolgen.

Automatische Ausschleusung

Inspektionssysteme prüfen dabei die Vollständigkeit der Packungen sowie die Korrektheit der eingelegten Produkte. Schlecht- und Leerpackungen schleusen diese Systeme zuverlässig aus der Linie aus, Gutpackungen werden einem Traysealer zugeführt. In der Verpackungsmaschine erfolgt das Versiegeln der korrekt gefüllten Trays mit einer Deckelfolie, wobei verschiedene Materialien, wie Mehrlagenverbunde, Tyvek, Papier oder Aluminiumverbunde, zum Einsatz kommen können. Nach dem Siegelprozess erfolgt die Kontrolle der fertig versiegelten Trays hinsichtlich Vollständigkeit und Qualität. Die Gutpackungen übergibt die Anlage dann an eine nachgeschaltete Maschine, beispielsweise zur Kartonierung, mit der Möglichkeit der sogenannten "in process control" (IPC). Schlecht- bzw. Leerpackungen werden aus dem Prozess ausgeschleust.

Die Anforderungen

Die Packungen beinhalten in der Regel mehrere Komponenten, wie vorgefüllte Spritzen, Nadeln, Vials, Beipackzettel, sowie Kleinteile, wie Kappen oder Hülsen. Für die sensiblen Produkte kommen dabei häufig Trays zum Einsatz, deren Kavitäten so ausgeformt sind, dass sie die Produkte in dem Tray fixieren, sodass sie weder verrutschen noch ...

