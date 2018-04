Neckarsulm (ots) -



Ein anspruchsvolles Festessen, kulinarische Trends oder ein traditioneller Kuchen: Mit dem neuen "Monsieur Cuisine connect" von Lidl lassen sich köstliche Rezepte schnell und einfach zubereiten. Zahlreiche Funktionen wie die integrierte Küchenwaage, eine WLAN-Schnittstelle für den Zugriff auf eine umfangreiche Rezeptdatenbank sowie die "Cooking-Pilot"-Funktion für die schrittweise Anleitung machen die Küchenmaschine zum leistungsstarken Allround-Talent. Ab Montag, 7. Mai, ist der "Monsieur Cuisine connect" zum Preis von 299 Euro in vielen Lidl-Filialen in Nord-, West- und Süddeutschland und im Onlineshop erhältlich.



"Der 'Monsieur Cuisine connect' macht sogar Anfänger zum Profikoch: Mit der einfachen Bedienung, den vielseitigen Funktionen und der starken Leistungsfähigkeit lässt sich jedes Rezept ganz leicht zubereiten", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Nachdem bereits das Vorgängermodell 'Monsieur Cuisine plus' sehr gut bei unseren Kunden ankam, bieten wir mit dem 'Monsieur Cuisine connect' zusätzlichen Komfort zum besten Preis-Leistungsverhältnis."



Multi-Funktionalität trifft digitale Neuerungen



Neben gewohnten Funktionen der "Monsieur Cuisine"-Reihe wie Pürieren, Kneten mit Linkslauf zum Rühren von Lebensmittel, ohne sie dabei zu zerkleinern, oder Dampfgaren überzeugt der "Monsieur Cuisine connect" mit intelligenten Neuerungen. So führt etwa die "Cooking-Pilot"-Funktion auf einem 7-Zoll-Farbtouchdisplay Schritt für Schritt durch die Rezepte. Wer sich neue Koch- oder Backideen wünscht, kann sich über die WLAN-Schnittstelle in der umfangreichen Rezeptdatenbank inspirieren lassen. Zudem kann der Nutzer die Zutaten direkt im Topf wiegen und mit einem reinen Kochvolumen von drei Litern sogar Portionen für ein größeres Familienessen zubereiten.



Weitere Informationen zur Marke "Monsieur Cuisine" sowie den Mitglieder-Zugang zum "VIP-Bereich" mit Rezeptdatenbank finden Sie auf: www.monsieur-cuisine.com



Der "Monsieur Cuisine connect" im Überblick



- 7-Zoll-Farbtouchdisplay für eine einfache Bedienung - 4,5-l-Edelstahl-Mixbehälter mit maximaler Füllmenge von 3 l - 3 Automatikprogramme für Kneten, Dampfgaren, Anbraten - Integrierte Küchenwaage für direktes Wiegen im Topf (bis 5 kg) - Mit Linkslauf zum Kneten von Teigen und Rühren von Suppen, Eintöpfen etc. (keine Zerkleinerung von Lebensmitteln) - 1000 W (Kochfunktion) - 800 W (Mixen) - Cooking-Pilot (300 verfügbare Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, davon rund 160 vorinstalliert und weitere 140 online abrufbar)



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf www.lidl.de.



