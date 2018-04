Die Analysten von Macquarie haben für die Aktien der OMV die Anlageempfehlung von vormals "Underperform" auf "Neutral" angehoben. Beim Preisziel korrigierte die Investmentbank um 14 Prozent nach oben und geht nun von 47,8 Euro anstatt 42,0 Euro aus.

In einer aktuellen Sektorstudie geht das Analyseteam um Iain Reid von einem höheren Ölpreis für die kommenden Jahre aus. Grund dafür sind die starke Nachfrageentwicklung aber auch die, durch die OPEC herbeigeführte Angebotsverknappung durch Förderkürzungen. Den Preis der Ölsorte Brent sehen die Sektorexperten im Jahr 2018 auf 70 Dollar pro Barrel sowie bei 57 Dollar im Jahr 2019 und 69 Dollar im Jahr 2020. Im Schnitt entspricht das einer Anhebung der Schätzungen um 13 Prozent.

Anlässlich der Modellkorrekturen ergeben sich für die großen Ölkonzerne Ergebnisveränderungen. Für das laufende Geschäftsjahr der OMV prognostizieren die Macquarie-Analysten jetzt einen Gewinn von 5,87 Euro je Aktie. Im darauffolgenden Jahr 2019 werden 5,43 Euro erwartet, im Jahr 2020 sind 7,98 Euro für jeden Anteilseigner prognostiziert. Die Dividendenprognose für heuer liegt bei 1,55 Euro je Aktie, die der kommenden zwei Jahre belaufen sich auf je 1,60 Euro.

Am Freitag kurz vor Mittag notierten die OMV-Aktien an der Wiener Börse 0,31 Prozent im Plus bei einem Preis von 51,46 Euro.

Analysierendes Institut Macquarie

ISIN: AT0000743059