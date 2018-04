Die Wachstumskurve zeigt in Großbritannien nur gerade so noch nach oben. Der Brexit und Winterstürme setzten der Insel zu Jahresbeginn zu.

Die britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn überraschend kaum noch gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den ersten drei Monaten des Jahres nur noch um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt (ONS) am Freitag auf Basis vorläufiger Daten in London mitteilte. Dies ist das niedrigste Tempo seit Anfang 2012.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wert von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem das BIP Ende 2017 noch um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Zu dem niedrigen Wachstum trugen teilweise auch die starken Schneefälle bei, die insbesondere Einzelhandelsgeschäfte und der Bau zu ...

