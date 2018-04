Frankfurt - Der Fonds Metzler Euro Corporates (ISIN DE000A0RBZB5/ WKN A0RBZB) investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller, so die Experten von Metzler Asset Management.Mindestens 51% des Kreditrisikos des Fonds würden in Unternehmen (Corporates) investiert, z.B. in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von Industrieunternehmen, unbesicherte Bankschuldverschreibungen oder Kreditderivate. Weitere Anlageinstrumente seien Pfandbriefe, andere Covered Bonds sowie Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller.

