Der Licht- und Elektronikexperte HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) baut seine Präsenz im chinesischen Markt weiter aus und gründet mit dem zum Automobilkonzern

BAIC gehörenden Unternehmen BHAP ein neues Joint Venture für Elektronikkomponenten. Die Vertragsunterzeichnung zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens HELLA BHAP Electronics (Jiangsu) Co., Ltd. fand am 26. April 2018 anlässlich der Beijing Auto Show statt. Die formale Gründung des Joint Ventures erfolgt voraussichtlich in der zweiten Hälfte des laufenden Kalenderjahres. Mit BHAP betreibt HELLA bereits seit 2014 ein Joint Venture für Lichtsysteme.

"China ist einer der am stärksten wachsenden Automobilmärkte weltweit. Aufgrund automobiler Markttrends wie Autonomes Fahren, Digitalisierung und Elektrifizierung rechnen wir mit einer ...

