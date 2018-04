In der Eurozone wird sich die Inflation nach Einschätzung von Experten trotz einer extrem lockeren Geldpolitik und einer robusten Konjunkturentwicklung in den kommenden Jahren noch schwächer als bisher erwartet entwickeln. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Notenbank unter Analysten deutet darauf hin, dass die Teuerung bis 2020 unter dem anvisierten Ziel von knapp zwei Prozent verharren wird, bei der die EZB die Stabilität der Preise als gewährleistet ansieht.

In der aktuellen Prognose erwarten die von der EZB befragten Experten für das laufende Jahr weiterhin eine für europäische Zwecke harmonisierte Inflationsrate (HVPI) von 1,5 Prozent. Bereits in der vorangegangenen Erhebung im ersten Quartal war dies erwartet worden.

Für die kommenden zwei Jahre senkten die befragten Experten ihre Inflationserwartung. Laut der aktuellen Erhebung erwarten sie für 2019 eine Inflationsrate von 1,6 Prozent, nach zuvor 1,7 Prozent. Für 2020 wurde die Prognose für die Teuerung von 1,8 Prozent auf 1,7 Prozent gesenkt. Langfristig gehen die Experten aber von einer Inflation von 1,9 Prozent aus, was dem Zielwert der EZB entsprechen würden.

Während die befragten Experten ihre Prognose an die Preisentwicklung senkten, rechnen sie gleichzeitig mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum als in der vorangegangenen Umfrage. Demnach wird im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum um 2,4 Prozent erwartet und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als noch im ersten Quartal. Für das kommende Jahr erhöhte die Experten die Wachstumsprognose von zuvor 1,9 Prozent auf 2,0 Prozent.

Im Jahr 2020 dürfte das Wachstum der Eurozone dann aber deutlich an Schwung verlieren. Die Analysten erwarten einen Rückgang des Wachstum auf nur noch 1,6 Prozent, nachdem sie zuvor noch eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent erwartet hatten.

An der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" der EZB haben 58 Experten teilgenommen. Sie wurden wurden im Zeitraum vom 4. bis 10. April befragt./jkr/jsl/jha/

