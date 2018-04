Zürich - In den ersten zwei Wochen des Monats April schwächte sich die Volatilität am Zinsmarkt im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich ab. Gegen Ende des Monats taten es die Kreditabsicherungskosten jedoch den sommerlichen Temperaturen gleich und stiegen sprunghaft an. Diese Entwicklung führte schliesslich zur aktuell spürbaren Erhöhung der Richtzinsen.

In der zweiten Aprilhälfte kam es bei sämtlichen Laufzeiten zu einer Erhöhung der Durchschnittszinsen. So haben sich die Richtzinsen für kurzfristige Festhypotheken (2 Jahre) im Schnitt um 5 Basispunkte, diejenigen für mittelfristige Festhypotheken (5 Jahre) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...