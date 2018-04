Die Preisverleihung fand traditionell im Rahmen des zweitägigen Rechenzentrums-kongresses future thinking statt. Seit dem Bewerbungs-start im vergangenen September waren insgesamt 51 Einreichungen in den acht Preiskategorien für den Deutschen Rechenzentrums-preis eingegangen. In der Kategorie "RZ-Klimatisierung und Kühlung" gingen mit 13 Projekten die meisten Einreichungen ein. Aufgrund der hohen Nachfrage hatte das Preiskomitee in diesem Jahr außerdem das wichtige Thema "RZ-Sicherheitstechnik" mit einer eigenen Preiskategorie bedacht. Nach dem Ende der Bewerbungsphasen im Februar hatte die sechszehnköpfige Fachjury über die Preisträger der einzelnen Kategorien entschieden. In einem Fall standen zwei Unternehmen gemeinsam auf dem Treppchen. Den Gewinner des Publikumspreises hingegen ermittelte ein öffentliches Online-Voting auf der Plattform des Fachmediums DataCenter-Insider. Im Zuge des Abstimmungsverfahrens waren insgesamt 3.944 Stimmen, und damit etwa tausend mehr als im Vorjahr, abgegeben worden.

Menerga für Verdunstungskühlung ausgezeichnet Gewinner in der Kategorie 2, RZ-Klimatisierung und Kühlung, ist die Fahrenheit GmbH mit dem Projekt: " Adsorptionskühlung mit CPU-Abwärme: Rechenzentren kühlen sich selbst". Platz 2 belegte in dieser Kategorie das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit dem Projekt: "CoolMUC-3 - 100% Energieeffiziente Warmwasserkühlung". Für ihre kompakten Kühlgeräte mit Verdunstungs-kühlung und Außenluft-Vorkühlung wurde die Menerga GmbH mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Das kompakte Umluftkühlgerät mit "Adcoolair" Wärmerückgewinnung arbeitet mit einer indirekten Verdunstungskühlung, bei der der zu befeuchtende, wärmeabführende Luftvolumenstrom durch das Umlaufwasser der Verdunstungskühlung zudem vorgekühlt wird. Damit können Zulufttemperaturen unterhalb der Feuchtkugeltemperatur der Außenluft erreicht werden, was mit konventionellen Verdunstungskühlsystemen nicht möglich ist. Der reine Umluftbetrieb gewährleistet, ...

