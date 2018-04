Die Gewerkschafterin Kalpona Akter beklagt, dass auch fünf Jahre nach dem Fabrikeinsturz von Rana Plaza noch Näherinnen ausgebeutet werden.

Kalpona Akter musste schon als 12-Jährige in den Textilfabriken von Bangladesch schuften. Seit 18 Jahren ist sie jetzt in der Gewerkschaft aktiv und ist heute Geschäftsführerin des Bangladesh Center for Worker Solidarity. Zum fünften Jahrestag des Einsturzes der Fabrik Rana Plaza mit 1134 Toten ist sie in Deutschland unterwegs, um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie ihres Landes wachzuhalten.

Frau Akter, warum musste erst eine Katastrophe wie Rana Plaza passieren, damit die Öffentlichkeit auf die Zustände in den Textilfabriken in Bangladesch aufmerksam wurde?Genau das hat mich so wütend gemacht. Wir haben doch vorher schon so viele Kollegen verloren, Fabriken sind eingestürzt oder abgebrannt und schon viel früher haben wir versucht, ein Abkommen mit den Textilfirmen zu schließen. Wenn sie ein Abkommen wie den Accord schon 2011 unterzeichnet hätten, wären die Fabriken 2013 sicherer gewesen. Aber die Unternehmen haben sich erst bewegt, als sie gesehen haben, dass ihre Reputation in Gefahr ist.

Was hat die Industrie aus dieser Tragödie gelernt?Rana Plaza war keine Tragödie, es war ein von Menschen gemachtes Desaster, das hätte vermieden werden können. Die Modefirmen, die Regierung und die Fabrikbesitzer haben es nicht verhindert, obwohl auch schon vor diesem Ereignis alle Fakten bekannt waren.

Aber in den vergangenen fünf Jahren hat sich doch immerhin viel verändert.Der Accord hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...