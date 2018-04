Nach Frankreichs Staatschef Macron kommt nun Kanzlerin Merkel ins Weiße Haus. Sie wird mit dem US-Präsidenten auch über Iran reden. Warum das Atomabkommen funktioniert und was bessere Geschäfte im Iran verhindert.

Herr Friedrich, nach der Einigung im Atomstreit mit Iran schwärmten 2015 zahlreiche deutsche Minister von den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sprach von "hervorragenden Rahmenbedingungen für einen Wirtschaftsboom." Wo ist der Boom?Klaus Friedrich: Von einem Boom ist nichts zu sehen. Das waren aber auch überzogene Erwartungen. Der Iran hatte begrenzte Wachstumschancen und die hat er genutzt. In Anbetracht des politisch wie wirtschaftlich schwierigen Umfelds war von Anfang an klar, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Wie sieht ein realistischer Blick auf die Wirtschaft Irans aus?Die finanzielle Lage Irans war 2015 und 2016 unklar, wir wussten nicht, über wie viele Devisenreserven der Iran verfügte. Diese braucht das Land für Investitionen. Hinzu kommt, dass ein veritabler Teil der iranischen Einnahmen - und damit auch der Investitionskraft - an den Öleinnahmen hängt.

Und um den Ölpreis ist es aktuell nicht allzu gut bestellt. Eben. Insofern verfolgte der VDMA eine konservative Schätzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten Irans. Seither haben sich die Erdgas- und Öleinnahmen zwar insgesamt positiv entwickelt, aber wie es um die wirtschaftliche Kraft des Landes bestellt ist, ist weiterhin schwer einzuschätzen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump, es scheine, als würde Trump nicht alles tun, um das Atomabkommen mit Iran zu retten. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Welche Auswirkungen hat das ständige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...