Die Südkoreaner kennen den nördlichen Machthaber fast nur von Fotos. Viele dürften beim historischen Gipfel erstmals seine Stimme gehört haben.

Gebannt haben viele Südkoreaner vor dem Fernseher jeden Schritt und Tritt des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un beim Gipfeltreffen in Panmunjom verfolgt. Es gab auch nichts anderes zu sehen - alle Fernsehsender änderten an diesem historischen Freitag ihr Programm und berichteten in Sondersendungen live vom Treffen Kims mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In.

In sozialen Medien kommentierten viele ihre Eindrücke von dem Mann, der ihnen bislang als eine Inkarnation des Bösen präsentiert wurde.

"Ich kann kaum glauben, dass ich die Stimme von Kim Jong Un gehört habe", schrieb etwa Lee Yeon Su auf Twitter. Sie habe Kim bislang nur als JPG, das ist ein digitales Bildformat, zu sehen bekommen. Das liegt daran, dass die staatlichen nordkoreanischen Medien, die viel Propagandamaterial über Kim verbreiten, in Südkorea blockiert werden.

Nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz ist es verboten, sich Zugang zu nordkoreanischen oder Pjöngjang unterstützenden ...

