Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag bis zur Handelshälfte noch keine klare Richtung eingeschlagen. Nach der kräftigen Kurssteigerung vom Vortag pendelt der Leitindex SMI um die Nulllinie; aktuell mit einer leicht negativen Tendenz. Zu Handelsbeginn hatten die guten Vorgaben aus den USA und Asien noch auf eine Fortsetzung der Erholung schliessen lassen. Mittlerweile ist der Optimismus unter den Anlegern einer gewissen Zurückhaltung gewichen. Für Bewegung könnten am Nachmittag vorläufige Zahlen zum US-BIP im ersten Quartal sorgen.

Grund zur Zuversicht hatten die zuletzt rückläufigen Anleihenrenditen und positive Signale aus der Politik gegeben. So haben Nord- und Südkorea auf höchster Ebene Gespräche geführt und in Washington will Bundeskanzlerin Merkel bei US-Präsident Trump das Atomabkommen mit Iran und die von den USA lancierten Handelszölle thematisieren. In der Geldpolitik verlagert sich der Fokus weg von der EZB, die den expansiven Kurs am Donnerstag bestätigt hat, auf die US-Notenbank. Die Fed hält ihre Zinssitzung Anfang Mai ab.

Bis um 12 Uhr notiert der Swiss Market Index (SMI) mit 0,07 Prozent leicht tiefer bei 8'828,94 Punkten. Trotzdem zeichnet sich auf Wochensicht ein leichtes Plus ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst derweil moderate 0,06 Prozent auf 1'461,30 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04 Prozent auf 10'466,56 Stellen ein. Bei den 30 wichtigsten Titeln liegen 17 im Plus und ...

