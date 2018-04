Amazon hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen per erstes Quartal 2018 präsentiert und diese sind in vielen Belangen über den Erwartungen ausgefallen, sodass die Aktie nachbörslich wieder neue Allzeithochs erreichte. Im europäischen Nachbörsenhandel und auch am Freitagvormittag (Lang & Schwarz) gewann die Aktie bereits fast 7 % an Wert. Dabei hat Amazon einen Umsatz in Höhe von 51 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal 2018 verzeichnet. Analysten rechneten mit nur 48,6 Mrd. US-Dollar. Aber ... (David Iusow)

