Die Daimler-Aktie zeigt sich am Freitagvormittag mit einer positiven Entwicklung. Charttechnisch betrachtet bleibt der Korrekturtrend allerdings weiterhin intakt, denn in den vergangenen Wochen hat der Wert die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte erneut unterschritten und testet den 100-Wochen-Durchschnitt nun im Rahmen der Erholung von unten an. Ein Schlusskurs auf Wochenkerzenbasis über 67 Euro je Aktie würde auf eine ernstzunehmende Erholung hindeuten, vorher ist eher mit der Fortsetzung ... (David Iusow)

