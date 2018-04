In Bezug auf die Aktien der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz "Steinhoff") sah es so aus, als ob die Notierung im Bereich von 0,14 Euro erst einmal eine Art Boden gebildet habe. Dieses Niveau wurde im April jedenfalls bereits einige Male gesehen - mit zwischenzeitlichen Erholungsversuchen der Aktie, die aber wieder zusammenbrachen. Am Mittwoch jedenfalls ging die Aktie mit 0,149 Euro aus dem Xetra-Handel. Dann kam der Donnerstag und der Freitag und die Marke war passé. Jetzt tummelt ... (Peter Niedermeyer)

