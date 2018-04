Um die Aktie von Siemens Healthineers ist es zuletzt gefühlt etwas ruhiger geworden. Nach dem überzeugenden Börsenstart - der Ausgabepreis von 28 Euro je Aktie wurde bereits am ersten Tag übertroffen und auch danach blieben schöne Gewinne - gab es zuletzt auch offenbar einige Gewinnmitnahmen. Die Notierung bröckelte etwas ab, ohne dass es allerdings einen deutlichen Kursrückgang Richtung Ausgabepreis gegeben hätte. So ging die Aktie am Mittwoch im Xetra-Handel mit einem Tages-Minus von rund 0,1% ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...