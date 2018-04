Die letzten Marktturbulenzen sind gerade am abklingen, da schafft es das wikifolio ANT1 FRAG - HPS worldwide auf ein neues All Time High. Im Gegensatz dazu verharren die Indizes noch unter ihren letzten Hochs. Manche von ihnen deutlich andere mit einem geringeren Abstand. Es ist im Laufenden Jahr gelungen eine Outperformance gegenüber den Aktien Indizes in Europa und den USA aufzubauen. Selbst die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...