München (ots) - Unter dem Titel "Die Story im Ersten: Was Deutschland bewegt" zeigt Das Erste ab 30. April 2018 immer montags um 20:15 Uhr brisante Dokumentationen mit aktuellen, relevanten Themen, bei denen es unter anderem um soziale Ungleichheit, um das Verhältnis Ost-West, um Gewalt gegen Kinder und um mutige Frauen, die nach sexueller Gewalt Anzeige erstattet haben, geht. Nach Möglichkeit wird das Thema von Frank Plasberg bei "hart aber fair" mit seinen Gästen weiterdiskutiert.



ARD-Chefredakteur, Rainald Becker: "Wir wollen im dokumentarischen Bereich aktueller und flexibler werden und mit brisanten Reportagen Themen aufgreifen, die gerade die öffentlichen Diskussionen in Deutschland bestimmen."



Ebenfalls ab 30. April startet das neue junge Reportageformat "Rabiat" von Radio Bremen im Ersten, ebenfalls sechsmal immer montags um 22:45 Uhr. Siehe dazu auch heutige Pressemeldung von Radio Bremen.



