Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Showa-Feiertages geschlossen. In Schanghai ruht der Handel bereits einen Tag vor dem Tag der Arbeit.

DIENSTAG: Am Tag der Arbeit findet an den Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, China (Hongkong und Schanghai) sowie Südkorea kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.669,70 -0,18% -1,54% Euro-Stoxx-50 3.515,10 +0,26% +0,32% Stoxx-50 3.068,20 +0,03% -3,45% DAX 12.592,23 +0,73% -2,52% FTSE 7.474,20 +0,71% -3,46% CAC 5.464,35 +0,20% +2,86% Nikkei-225 22.467,87 +0,66% -1,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,54% +20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,98 68,19 -0,3% -0,21 +13,2% Brent/ICE 74,60 74,74 -0,2% -0,14 +13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,26 1.317,28 +0,2% +1,98 +1,3% Silber (Spot) 16,52 16,52 -0,0% -0,00 -2,5% Platin (Spot) 910,00 909,50 +0,1% +0,50 -2,1% Kupfer-Future 3,06 3,11 -1,9% -0,06 -7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte sich als zweigeteilte Börsenwelt präsentieren. Während Technologiewerte und damit die Nasdaq von überzeugenden Geschäftsausweisen der Schwergewichte Amazon, Microsoft und Intel profitieren dürften, stellen sich Händler dagegen am breiten Markt auf leichte Verluste ein. Amazon klettern vorbörslich um 7,1 Prozent, Microsoft um 3,5 Prozent und Intel um 9,1 Prozent. An der "Zinsfront" herrscht derweil Ruhe, denn die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt wieder etwas deutlicher unter die furchteinflössende 3-Prozentmarke. Aber mit dem noch vor der Startglocke zur Veröffentlichung anstehenden US-BIP und den Inflationsdaten könnte die Zinsdebatte und damit ein Sprung der Marktzinsen nach oben ganz schnell von neuem beginnen und den Aktienmarkt wie an den vergangenen Tagen belasten. Für Kaufzurückhaltungen sorgen auch die Handelsgespräche zwischen Washington und Peking in der kommenden Woche. Ins Wochenende wolle man daher nicht mit zuviel Risiko gehen.

Starbucks verlieren vorbörslich 1,2 Prozent. Zwar hat die Kaffeehauskette im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatzsprung erzielt, den Gewinn aber nur leicht gesteigert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 101,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Haupttreiber bleibt der unter 1,21 Dollar gefallene Euro. Die Anleger warten nun auf die Veröffentlichung der US-BIP-Zahlen am Nachmittag. Achten werden Anleger auch auf den BIP-Deflator. Sollte dieser überraschend anziehen, könnte es mit den US-Renditen wieder nach oben gehen. Dies könnte den Aktienmarkt belasten. Der italienische Leitindex zeigt sich gegen den Trend schwach. Das britische Pfund kommt mit dem schwachen BIP aus Großbritannien zurück. Der FTSE-100 profitiert davon liegt mit der schwachen Devise 0,6 Prozent vorne. Die im FTSE-100 gelisteten Unternehmen erwirtschaften einen signifikanten Anteil ihrer Umsätze im Ausland, profitieren mithin von einem schwachen Pfund. Deutsche Bank verlieren weitere 4,5 Prozent. Die künftige Gewinnsituation sei eine Black Box, solange nicht die neue Struktur feststehe, heißt es. Dies wollten viele institutionelle Anleger nicht. Dazu komme die Angst vor einem latenten Blockverkauf durch den Großaktionär HNA. Als negatives Sahnehäubchen kommen am Freitag negative Analystenstimmen. BASF legen um 2,3 Prozent und Bayer um 1,5 Prozent zu. Wegen der Monsanto-Übernahme hat Bayer weitere Cropscience-Geschäfte an BASF verkauft. RWE fallen wegen des Dividendenabschlags um 7,2 Prozent. Linde legen um 1,5 Prozent zu, weil die Fusion mit Praxair weiter auf gutem Weg ist und Praxair am Vortag gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Deutsche Telekom steigen um 2,1 Prozent nach Berichten, nach denen eine Fusion der Tochter T-Mobile US und Sprint bereits kommende Woche auf den Weg gebracht werden könnte. Die Quartalszahlen von Daimler sorgen hingegen kaum für Impulse. Der Kurs steigt um 0,4 Prozent. Etwas erschwert werde eine Einordnung der neuesten Geschäftszahlen dadurch, dass Daimler - wie andere Unternehmen auch - nun neue IFRS-Buchungsstandards angewendet habe. Übel hat der Euro Renault erwischt. Hier wurden positive Volumeneffekte komplett durch die Währung ausgebremst. Der Kurs verliert darauf 3,7 Prozent. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm kann den Kurs von Sanofi nicht stützen. Er fällt nach Vorlage der Quartalszahlen um 1,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:11 % YTD EUR/USD 1,2083 -0,19% 1,2095 1,2116 +0,6% EUR/JPY 132,09 -0,19% 132,22 132,48 -2,4% EUR/CHF 1,1969 -0,09% 1,1978 1,1969 +2,2% EUR/GBP 0,8774 +0,87% 0,8694 1,1497 -1,3% USD/JPY 109,32 +0,00% 109,33 109,36 -3,0% GBP/USD 1,3772 -1,04% 1,3912 1,3931 +1,9% Bitcoin BTC/USD 9.332,10 +2,1% 9.243,43 8.843,19 -31,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Aufschlägen haben die Börsen den Tag beendet. Auch in Schanghai schafften die Kurse nach einem weitgehend negativen Verlauf im späten Geschäft noch den Sprung ins Plus. Hier findet am Montag und Dienstag feiertagsbedingt kein Handel statt. Zur Begründung für die insgesamt aufgehellte Stimmung verwiesen Teilnehmer in Ostasien auf die positiven Vorgaben der Wall Street, die wieder unter die Marke von 3,00 Prozent gefallene Rendite der zehnjährigen US-Anleihen, starke nachbörsliche Zahlen von Intel, Microsoft und Amazon sowie das historische Treffen zwischen Nord- und Südkorea. Für den Kospi ging es in Seoul um 0,7 Prozent nach oben. Hier stützte weniger das Treffen zwischen Nord- und Südkorea, sondern mehr Aufschläge beim Indexschwergewicht Samsung. Die Aktie gewann 1,7 Prozent, nachdem der Smartphone-Hersteller Rekordzahlen beim Gewinn vorgelegt hatte. Zudem handelte die Aktie den letzten Tag vor dem Aktiensplit. In Tokio stützte der zuletzt zum Dollar billiger gewordene Yen. Die Bank of Japan (BoJ) hat derweil wie vom Markt erwartet den Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent belassen. Allerdings wurde der Zeitpunkt für das Erreichen des Inflationsziel von 2,00 Prozent nach dem sechsmaligen Verfehlen nun völlig fallengelassen. Auswirkungen auf den Yen oder das sonstige Handelsgeschehen hatte dies allerdings kaum. Erneut schwach zeigten sich die Technologiewerte in China. Belastungsfaktor waren weiter die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung gegenüber dem chinesischen Telekomausrüster ZTE. Lenovo war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen, lag im späten Geschäft in Hongkong dann aber mit 2,2 Prozent im Plus. Fanuc brachen in Tokio um 9,3 Prozent ein. Der Konzern überraschte mit einer Gewinnwarnung. Für Nintendo ging es um 1,6 Prozent nach oben. Im Geschäftsjahr stieg der Gewinn um rund 36 Prozent. Softbank stiegen um 4,1 Prozent. Der Konzern will sich an dem chinesischen Elektroautobauer Nio beteiligen.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich die Spreads am Kreditmarkt. Am Vortag habe EZB-Präsident Draghi eher die Tauben bedient und damit die Aussicht auf langsamere Zinserhöhungen in Europa. Entsprechend zogen auch Bund- und Buxl-Futures kräftig an und der Euro steht unter Druck. Allerdings seien die Umsätze eher gering, weil am Freitag noch wichtige Ereignisse anstünden, vor allem die US-Inflationsdaten, heißt es. Sollte es zu einem überraschenden Anstieg des BIP-Deflators kommen, dürften auch die US-Renditen wieder anziehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental wächst wechselkursbereinigt um 4,3 Prozent

Negative Wechselkurseffekte im Volumen von 546 Millionen Euro haben bei Continental zum Jahresauftakt das starke organische Wachstum aufgezehrt. Der nach Bosch zweitgrößte Autozulieferer weltweit, dessen Produktpalette von Antrieben über Fahrassistenz- bis zu Bremssystemen reicht, verbuchte bei stabilem Umsatz ein rückläufiges operatives Ergebnis. Aus eigener Kraft, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, gelang dem Unternehmen ein Wachstum von 4,3 Prozent.

Daimler schneidet besser ab als erwartet

