Frühjahrsbelebung lässt deutsche Arbeitslosigkeit sinken

Die seit der Wiedervereinigung beste Lage auf dem Arbeitsmarkt hält an. Im April ging die Zahl der Arbeitslosen weiter zurück und fiel gegenüber März um 74.000 auf 2,384 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Erwerbslosenquote sank dadurch um 0,2 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. "Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im April fort. Die Entwicklung war allerdings etwas schwächer als in den extrem guten Wintermonaten", erklärte BA-Chef Detlef Scheele.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum zeigt sich überraschend stabil

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im April überraschend auf stabilem Niveau gezeigt und ist nicht wie von Ökonomen erwartet deutlich gesunken. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung verharrte bei 112,7, nachdem der März-Wert von vorläufig 112,6 Punkten leicht nach oben auf 112,7 korrigiert wurde. Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 112,0 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima leicht rückläufig im April

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im April im Vergleich zum Vormonat etwas eingetrübt, wenngleich der März-Wert deutlich nach oben korrigiert worden war. Wie die Europäische Kommission berichtete, ermäßigte sich der entsprechende Index um 0,09 Punkte auf plus 1,35 von revidiert plus 1,44 (vorläufig: plus 1,34) im März.

Frankreichs Inflation im April stabilisiert

Die französische Inflation hat sich im April stabilisiert, da starke Preissteigerungen bei Energie und Nahrungsmitteln den langsameren Anstieg der Dienstleistungspreise und den Rückgang der Preise für Industriegüter ausglichen. Wie die Statistikbehörde berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Inflationsrate 1,6 Prozent. Die Zahlen entsprachen den Erwartungen von Ökonomen.

Spanische Wirtschaft setzt robustes Wachstum fort

Die spanische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2018 ihren robusten Wachstumskurs fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde meldete. Auch im Schlussquartal 2017 war das BIP mit dieser Rate gewachsen. Im Jahresvergleich lag das BIP um 2,9 Prozent höher. Im vierten Quartal hatte die Wachstumsrate 3,1 Prozent betragen.

Spanische Inflation im April etwas schwächer

Die spanische Inflation ist im April stärker zurückgegangen als erwartet. Wie das Statistikamt berichtete, stiegen die Preise gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Volkswirte hatten eine Rate von 1,2 Prozent erwartet. Im März hatte die HVPI-Rate 1,3 Prozent betragen.

Schwache Wirtschaft stellt Bank of England vor Probleme

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2018 so langsam gewachsen wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Das dürfte die Argumente für eine Zinserhöhung durch die Bank of England bei ihrer nächsten Sitzung im Mai schwächen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt in einer ersten Schätzung meldete. Ökonomen hatten eine Rate von 0,3 Prozent erwartet. Im Vorquartal hatte das Wachstum noch 0,4 Prozent betragen.

EZB: Volkswirte senken Inflations- und heben BIP-Prognosen

Die regelmäßig im Rahmen des Survey of Professional Forecasters von der EZB befragten Volkswirte erwarten für die nächsten Jahre trotz eines höheren Wachstums etwas weniger Inflation. Wie die EZB mitteilte, rechnen die Experten für 2018 zwar weiterhin mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 (bisher: 1,5) Prozent. Für 2019 wird aber eine Inflation von nur noch 1,6 (1,7) Prozent prognostiziert und für 2020 von 1,7 (1,8) Prozent.

SNB-Chef: Schweizer Franken bleibt "hoch bewertet"

Der Schweizer Franken bleibt trotz der jüngsten Abschwächung nach Ansicht des Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, "hoch bewertet". Das deutet darauf hin, dass die Zentralbank ihre lockere Geldpolitik in den kommenden Monaten beibehalten will.

Fast 4 Milliarden Euro Zinsgewinne durch Kredite an Athen - Bericht

Die Rettungskredite für Griechenland sorgen für Milliardengewinne in der deutschen Staatskasse. Durch das Aufkaufen griechischer Anleihen durch die Europäische Zentralbank hat die Bundesbank seit 2010 rund 3,4 Milliarden Euro Gewinn verbucht, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das Blatt bezieht sich auf eine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung. Hinzu komme der Zinsgewinn der staatlichen KfW-Bank in Höhe von 407,3 Millionen Euro.

EU-Kommission dringt auf Schuldenerleichterungen für Griechenland

Die EU-Kommission hat von den Euro-Staaten Schuldenerleichterungen für Griechenland gefordert. "Wir müssen einen Mechanismus finden, der die Schuldenlast erleichtert, die heute auf dem griechischen Volk liegt", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici beim Treffen der Euro-Finanzminister in Sofia. Die Gläubiger müssten "Solidarität mit Griechenland" zeigen, um die Erholung des langjährigen Krisenlandes abzusichern.

EU-Kommission sieht Bulgarien als nächstes Euro-Mitglied

Die EU-Kommission sieht Bulgarien als das nächste Land, das der Eurozone beitreten wird. Daran gebe es "keinen Zweifel", sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici beim Treffen der Euro-Finanzminister in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die Aufnahme in die Währungsunion dürfe aber nicht überstürzt und die Kriterien müssten eingehalten werden. Der Euro-Beitritt müsse auch für Bulgarien ein Vorteil sein "und nicht ein Schock".

Bundesweite Stadionverbote für Fußballfans sind zulässig

Bundesweite Stadionverbote für Fußballfans sind nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zulässig. Solche Verbote könnten auch ohne den Nachweis einer Straftat verhängt werden, wenn es eine auf Tatsachen gestützte Sorge künftiger Störungen gebe, heißt es in einem Beschluss der Karlsruher Richter. Das Gericht wies damit die Verfassungsbeschwerde eines Fans des FC Bayern München gegen ein gegen ihn verhängtes Stadionverbot als unbegründet zurück.

Koreanische Staaten streben für dieses Jahr Friedensvereinbarung an

Südkorea und Nordkorea streben noch in diesem Jahr eine Friedensvereinbarung für die Halbinsel an. Es solle ein Ende des seit Jahrzehnten währenden Kriegszustandes ausgerufen und eine "dauerhafte und stabile" Friedensregelung gefunden werden, erklärten beide Seiten nach einem historischen Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Die beiden Staaten streben demnach auch eine atomwaffenfreie Halbinsel an.

+++ Konjunkturdaten +++

Russische Zentralbank lässt Leitzins bei 7,25%

Schweden März Einzelhandelsumsatz +1,2% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz +2,9% gg Vorjahr

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,6% gg Vormonat

Schweden März Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,0% gg Vorjahr

Taiwan BIP 1Q +3,04% gg Vorjahr (PROG +3,1%)

Taiwan BIP 1Q +0,33% gg 4Q

