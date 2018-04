Kurzzeitig zog die Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) nach der Präsentation der Bilanz zum ersten Quartal gestern zwar an. Aber im Tagesverlauf drehte der Wind … und heute folgen Anschlusskäufe. Und die fallen ebenso heftig aus wie der Turnaround des Donnerstags. Mit -6,5 Prozent steht die Aktie am frühen Nachmittag an der Spitze der TecDAX-Verlierer. Das sieht gar nicht gut aus. Und argumentativ würde es den Bullen schwerfallen, dagegenzuhalten, denn:

Ja, das Zahlenwerk unterstrich, dass sich der Hersteller von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie wohl erst einmal nach langen Jahren in den roten Zahlen in der Gewinnzone festsetzen kann. Aber auch, wenn das Unternehmen im Zuge der Zahlen konstatierte, dass man derzeit damit rechne, am obere Ende der 2018er-Prognosespanne ...

