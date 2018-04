Die Aufwärtsbewegung des Bitcoin stagniert etwas, wenngleich Korrekturen zuletzt zügig neue Käufer fanden. Am Freitag notiert der Bitcoin rund 500 US-Dollar unter seinem Monatshoch, welches bei rund 9800 US-Dollar liegt. EOS, die Nummer fünf in der Rangliste nach Marktkapitalisierung, konnte am Freitag ein neues Monatshoch vorweisen. Beim Bitcoin könnten zwei Ereignisse kurzfristig die Stimmung trüben… ...

